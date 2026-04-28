Dublu atac armat în Atena, cel puţin 5 răniţi. Agresorul, un bătrân de 89 de ani, vânat de poliţişti

Cinci persoane au fost rănite în urma a două atacuri armate comise marți în Atena de un bărbat în vârstă de 89 de ani, care este în continuare căutat de poliție. Atacurile au vizat o instituție publică și un tribunal.

Potrivit poliției și presei locale, suspectul a deschis focul cu o armă de tip pușcă asupra unei sucursale a agenției de securitate socială EFKA din Grecia. În urma atacului, un angajat a fost rănit la picior, relatează Reuters.

După primul atac, bărbatul a luat un taxi și s-a deplasat către un tribunal, unde a tras mai multe focuri de armă în interior. Patru grefiere au fost rănite ușor, conform poliției și oficialilor din sistemul judiciar.

"Patru femei care lucrau la instanța pentru cereri cu valoare redusă au fost rănite ușor", a declarat Stratis Dounias, liderul sindicatului angajaților din sistemul judiciar din Atena, pentru postul public ERT.

După atacuri, agresorul a abandonat arma la locul incidentului, alături de mai multe scrisori adresate unor publicații, și a fugit pe jos, potrivit relatărilor din media.

Potrivit Sky News, martorii l-au descris pe atacator ca fiind un bărbat înalt și slab, îmbrăcat cu un trench albastru sub care își ascundea arma.

Imagini difuzate de postul public ERT News au arătat echipaje de ambulanță transportând cel puțin trei persoane din clădirea instanței către ambulanțele aflate în așteptare.

Până la această oră, poliția nu a oferit informații despre un posibil motiv al atacurilor. Presa elenă l-a identificat pe suspect drept un fost lucrător în salubritate din zona Atenei, în vârstă de aproape 90 de ani.

