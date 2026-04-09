Doi bărbați din Caracal, sub control judiciar după ce ar fi legat un câine de un copac și l-ar fi ucis

Doi bărbați din Caracal, acuzați că au ucis un câine pe care l-ar fi legat de un copac de pe marginea drumului, sunt cercetați sub control judiciar pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, au anunțat joi reprezentanții IPJ Olt, potrivit Agerpres.

Doi bărbați din Caracal, vizați în anchetă după uciderea unui câine legat de un copac

Poliţiştii de protecţie a animalelor au fost sesizaţi la jumătatea lunii martie despre faptul că pe marginea unui drum din afara municipiului Caracal este un câine mort, legat de un copac. Au fost începute cercetări, în urma cărora persoanele suspectate de uciderea animelelor au fost identificate, iar în urmă cu două zile acestea au fost reţinute de poliţiştii de protecţia animalelor din cadrul IPJ Olt, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.

"În fapt, în cursul zilei de 15 martie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la prezenţa unui exemplar canin decedat, aflat în apropierea părţii carosabile, în afara municipiului Caracal. Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde, în urma verificărilor efectuate, au identificat exemplarul canin decedat, acesta fiind legat de un arbore situat pe marginea drumului", a precizat sursa citată.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, în urma cercetărilor, persoanele bănuite de comiterea faptei fiind identificate. Este vorba de un bărbat în vârstă de 58 de ani şi a un tânăr în vârstă de 24 de ani, ambii din municipiul Caracal.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi, iar în urma prezentării acestora în faţa magistraţilor, faţă de ei a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰