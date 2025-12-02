A bătut-o în propria casă: bărbat de 67 de ani, reţinut după ce şi-a atacat partenera la Roşiori de Vede

Un bărbat de 67 de ani din Slatina a fost reţinut de poliţiştii din Teleorman după ce şi-a agresat concubina, în locuinţa acesteia din Roşiori de Vede. Incidentul a avut loc pe 30 noiembrie, în jurul orei 13:30, când, pe fondul unui conflict spontan, femeia ar fi fost lovită de partenerul ei.

Potrivit IPJ Teleorman, în cauză a fost deschis un dosar penal pentru violenţă în familie, iar pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecţie provizoriu. Deşi poliţiştii au propus montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere, victima s-a opus acestei măsuri.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, faţă de un bărbat, de 67 de ani, din municipiul Slatina, judeţul Olt. Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 13:30, în timp ce se aflau la domiciliul concubinei sale din municipiul Roşiori de Vede, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe aceasta", a precizat IPJ Teleorman.

Bărbatul se află în custodia poliţiei, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs actul de violenţă.

