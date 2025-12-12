O tânără din Timiş a fost snopită în bătaie de fostul iubit. Motivul? Femeia a vrut să se despartă de individul agresiv. Chiar dacă a depus plângere şi are un ordin de protecţie, aceasta continuă să se teamă pentru viaţa ei. Şi asta pentru că agresorul este în continuare liber. Victima şi-a găsit cu greu curajul să îţi spună povestea în faţa camerelor.

"Acum te iubeşte, acum te omoară". Imaginile sunt şocante. Tânăra de 30 de ani a fost atacată iniţial în faţa locuinţei, apoi urmărită până în casă şi bătută crunt.

"A început să îmi zică să am grijă că orice spun şi orice voi face, îmi va face mai mult rău. S-a apropiat de mine şi m-a împins. Într-un filmuleţ se vede că mă împinge în uşă. Mi-a dat un pumn în faţă. A zis că dacă sun la poliţie mă omoară", spune Larisa Miroiu, victimă.

A fost lovită cu pumnii şi cu picioarele, pusă la pământ şi chiar sugrumată de fostul iubit. Deşi relaţia dintre cei doi a durat doar câteva luni, indiviul a dat semne de violenţă încă de la început.

Articolul continuă după reclamă

"Relaţia noastră s-a terminat în punctul în care a devenit violent fizic. Când am decis să pun puct relaţiei a reacţionat ok pe moment. După cred că l-au luat gândurile, l-a luat gelozia şi comportamentul s-a schimbat", spune Larisa Miroiu, victimă.

Individul este liber

Imediat după atac, tânăra s-a dus la IML şi apoi a depus plângere la poliţie. Bărbatul de 30 de ani este acum cercetat penal pentru violenţe şi violare de domiciliu.

"A fost emis ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică şi totodată bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul poliţiei", spune Aurora Piperea, IPJ Timiş.

O noapte a stat în arest. Acum e liber.

"Deşi e monitorizat electronic, da, încă mă tem pentru viaţa mea. Nu am mai trăit niciodată aşa ceva şi m-a afectat mult emoţional. Nu mai pot să mai dorm, am coşmaruri noaptea", spune Larisa Miroiu, victima.

În ultimii cinci ani, 662 de femei au fost ucise, iar altele 30 de mii au fost bătute de partenerii lor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰