A băut și, orbit de gelozie, și-a bătut soția până i-a rupt coastele. Bărbatul din Arad a fost arestat

Un bărbat din județul Arad a fost plasat în arest preventiv după ce și-a bătut soția, chiar în locuința lor. După ce a consumat alcool și pe fondul geloziei, acesta a lovit-o repetat cu pumnii, palmele și picioarele. Femeia a suferit fracturi la două coaste și mai multe alte leziuni, medicii stabilind că va avea nevoie de aproximativ 30 de zile de îngrijiri medicale, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 11:20
A băut și, orbit de gelozie, și-a bătut soția până i-a rupt coastele. Bărbatul din Arad a fost arestat - Shutterstock

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş anunţă, miercuri, că un bărbat a fost arestat preventi, fiind acuzat de violenţă în familie.

"În noaptea de 10/11.01.2026, în intervalul orar 23:00-01:00, numitul M.G.D., în timp ce se afla la adresa de domiciliu din oraş Sântana, jud. Arad, împreună cu soţia acestuia, persoana vătămată M.E.E., pe fondul geloziei şi al consumului de alcool, i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu pumnii, palmele şi picioarele la nivelul întregului corp, provocându-i leziuni traumatice (fracturi multiple de coaste, implicând două coaste, precum şi multiple echimoze la nivelul capului, braţelor şi picioarelor)", au transmis procurorii.

Aceştia au menţionat că femeia necesită 25-30 de zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost arestat preventive pentru 30 de zile în cursul zilei de marţi.

arad barbat gelos rupt coaste
