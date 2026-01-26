Video Zid prăbușit în centrul Aradului, din cauza vântului. O mașină de poliție a fost avariată
Incident grav seara trecută într-un parc din centrul Aradului unde un zid vechi s-a prăbuşit din cauza vântului puternic. S-a întâmplat la scurt timp după ce un patinuar care funcţionează în zonă închisese porţile.
Tot în apropiere se afla un liceu, un sediu de poliţie dar şi o parcare iar ziua zona este intens circulată. În urma prăbuşirii, o maşină de poliţie a fost avariată iar un copac a fost rupt.
Din primele informaţii se pare că zidul ar aparţine domeniului public al primăriei şi nu a putut fi demolat pentru că ar fi fost lipit de o clădire aflată anterior în proprietate privată. Momentan zona a fost securizată iar autorităţile urmează să evalueze pagubele.
Judeţul Arad s-a aflat până în această dimineaţă sub cod galben de vânt puternic cu rafale care au atins şi 70 de kilometri la oră.
