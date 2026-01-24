Femeie, ucisă de un şofer de motostivuitor în curtea unui depozit din Arad. Bărbatul s-a urcat băut la volan

O femeie și-a pierdut viața într-un accident grav petrecut în curtea unui depozit de materiale de construcții din Arad, după ce a fost lovită de un motostivuitor. Utilajul era condus de un bărbat care consumase alcool, potrivit poliției, iar acesta a fost reținut pentru ucidere din culpă.

"La data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 12:30, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre un incident, la un depozit de materiale de construcţii din municipiu. Din cercetări, a reieşit că un bărbat de 49 de ani, din Arad, în timp ce conducea un motostivuitor în curtea interioară a unui depozit de materiale de construcţii, ar fi acroşat o femeie care se deplasa pe jos, prin curte", a transmis, sâmbătă, IPJ Arad.

Instituţia a precizat că femeia a decedat.

"Conducătorul utilajului a fost testat cu aparatele din dotare, rezultând o îmbibaţie alcoolică ce 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat. A fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice", au precizat poliţiştii.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru ucidere din culpă. În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

