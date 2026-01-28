Cheltuielile cu bugetarii au costat statul 33 miliarde de euro în 2025. Ce dobânzi la împrumuturi am plătit

Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetului general consolidat la 31 decembrie 2025, care arată un deficit bugetar de 146,03 miliarde lei, echivalentul a 7,65% din PIB, dar acesta nu include datoriile (arieratele) statului.

Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetară pe anul 2025. Documentul poate fi consultat AICI.

Deficitul bugetar de 7,65% din PIB, fără arierate

Deficitul bugetar s-a situat la 7,65% din PIB, adică 146,03 miliarde lei, cu un punct procentual sub nivelul din 2024 (8,67%). Potrivit premierului Ilie Bolojan, acest deficit nu include datoriile (arieratele) statului. Dacă vor fi adăugate, deficitul ar depăși 8% din PIB.

Dobânzile la împrumuturi au costat statul 50,50 miliarde lei (+39,2%)

Cheltuielile de personal s-au ridicat la 167,72 miliarde lei (+1,9% față de 2024) - echivalentul a aproximativ 33 miliarde euro, plătiți pentru angajații din aparatul bugetar. Iar cheltuielile cu bunuri și servicii: 100,63 miliarde lei, în creștere cu 7,8%. Dobânzile pentru împrumuturi au costat statul 50,50 miliarde de lei, cu 14,22 miliarde mai mult decât anul trecut, echivalentul a aproximativ 10 miliarde de euro.

Venituri de 662,7 miliarde lei (+15,3%)

Veniturile bugetului general consolidat au însumat în 2025 un total de 662,70 miliarde lei, în creștere cu 15,3% față de anul precedent, cele mai importante surse fiind: impozitul pe salarii și venit - 58,82 miliarde lei (+19,9%), contribuțiile de asigurări sociale - 208,03 miliarde lei (+9,8%), impozitul pe profit - 41,01 miliarde lei (+14%), TVA net - 133,90 miliarde lei (+10,7%), accizele - 48,32 miliarde lei (+4,3%) și veniturile nefiscale - 53,81 miliarde lei (+9,2%), la care se adaugă 75,9 miliarde lei din fonduri europene și asistenţă (+79,1%), din care 22,9 miliarde lei provin din PNRR, 18 miliarde lei din Politica Agricolă Comună, 17,8 miliarde lei din refinanțări de proiecte și 17,2 miliarde lei din fonduri structurale și de coeziune.

Cheltuieli de 808,73 miliarde lei (42,36% din PIB)

Cheltuielile bugetului general consolidat au atins în 2025 suma de 808,73 miliarde lei (echivalentul a 42,36% din PIB), dintre care 167,72 miliarde lei au fost alocate cheltuielilor de personal (+1,9%, aprox. 33 miliarde euro), 50,5 miliarde lei pentru plata dobânzilor (cu 14,22 miliarde mai mult față de 2024), 100,63 miliarde lei pentru bunuri și servicii (+7,8%), 250,88 miliarde lei pentru asistență socială (+12%, influențate de recalcularea pensiilor și compensarea facturilor la energie), iar 138,20 miliarde lei au fost direcționate către investiții publice (+15,7%), mai mult de jumătate fiind finanțate din PNRR și fonduri europene.

Documente: Executie bugetara.pdf

