A ars de viu în propria casă. Un bărbat de 85 de ani din județul Arad a fost găsit carbonizat de pompieri
Un incendiu izbucnit într-o locuință din Șiria, județul Arad, s-a soldat cu moartea unui bărbat, găsit carbonizat de echipele de intervenție, informează Agerpres.
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, incendiul a fost anunţat cu puţin timp înainte de ora 5:00 şi au fost alocate echipaje de stingere din municipiul Arad, alături de pompierii voluntari din Şiria.
"La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la nivelul întregii locuinţe, pe o suprafaţă de aproximativ 80 de metri pătraţi. Din nefericire, în interiorul locuinţei a fost identificată o victimă găsită carbonizată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 85 de ani", a informat ISU.
Incendiul a fost stins în limitele găsite, iar cauza probabilă de producere este în curs de stabilire.
