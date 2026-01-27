Un incendiu izbucnit într-o locuință din Șiria, județul Arad, s-a soldat cu moartea unui bărbat, găsit carbonizat de echipele de intervenție, informează Agerpres.

A ars de viu în propria casă. Un bărbat de 85 de ani din județul Arad a fost găsit carbonizat de pompieri - Hepta

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, incendiul a fost anunţat cu puţin timp înainte de ora 5:00 şi au fost alocate echipaje de stingere din municipiul Arad, alături de pompierii voluntari din Şiria.

"La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la nivelul întregii locuinţe, pe o suprafaţă de aproximativ 80 de metri pătraţi. Din nefericire, în interiorul locuinţei a fost identificată o victimă găsită carbonizată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 85 de ani", a informat ISU.

Incendiul a fost stins în limitele găsite, iar cauza probabilă de producere este în curs de stabilire.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰