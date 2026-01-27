În jur de patru sute de elevi și părinți au protestat, marți, în Piața Operei din Timișoara, cerând "Dreptate pentru Mario!", băiatul de 15 ani din Cenei ucis de alți doi minori de aceeași vârstă şi un altul de 13 ani. Ei au cerut adoptarea de către Parlament a unei legi (Legea Mario, n.r.) care să extindă vârsta de răspundere penală în astfel de cazuri și sub limita de 13 ani, cât prevede acum legea.

"Nu e normal ca o persoană care a participat la o crimă, mai ales cu o astfel de cruzime, să rămână în libertate doar pentru că are 13 ani și legea actuală nu îl pedepsește pentru că nu are 14 ani. Cerem siguranță pentru copiii noștri în școli și în comunitate. Circulă droguri peste tot și măsurile sunt insensibile, aproape neobservate, împotriva consumatorilor și a traficanților de droguri", a spus unul dintre părinți, potrivit Agerpres.

Copiii au afirmat că nu se simt în siguranță în școli de mult, nici pe stradă, iar consilierii psihologi din școli sunt mai mult "decorativi".

"Nu ne simțim în siguranță. În școli știm că sunt colegi consumatori de droguri, nu știm ce fel de substanțe, dar sunt. Este violență foarte multă în școli, unii colegi chiar au nevoie de consult, cel puțin psihologic dacă nu chiar psihiatric. Amenință, bat. Consilierii psihologi din școală sunt mai mult decorativ", a declarat, pentru Agerpres, unul dintre tinerii participanți la protest.

După ce au scandat în Piața Operei, participanții au plecat în marș spre Catedrală, apoi au revenit.

Protestul a fost anunțat pe rețelele de socializare, dar a fost autorizat și păzit de jandarmi. Nu s-au semnalat incidente.

Duminică, numeroși localnici din Sânmihaiu Român, unde locuiesc bunicii băiatului de 13 ani din Cenei, au protestat, cerând ca minorul implicat în crimă să fie scos din comunitatea lor și să fie pedepsit.

Acesta este încredințat familiei, dar și sub monitorizarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, fiind evalua neuropsihiatric pentru luarea măsurilor ulterioare.

