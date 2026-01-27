Din primăvară vor intra în circulaţie noi trenuri electrice. Până atunci, ramele fabricate în Polonia sunt în plin proces de testare. Statul a semnat trei contracte de peste un miliard de euro pentru trenuri şi locomotive electrice noi, dar toate livrările sunt în întârziere.

Trenul electric fabricat de polonezii de la PESA trebuie să parcurgă 10.000 de kilometri de teste până să intre în circulaţie. Marţi-noapte a făcut o cursă Bucureşti - Braşov şi vor urma altele spre Iaşi, Suceava şi Constanţa.

Trenul are o lungime de 80 de metri, trei vagoane şi o capacitate de 240 de locuri. Primele patru astfel de unităţi au ajuns, deja, în ţară, iar trei dintre ele vor intra în circulaţie începând din luna martie.

Autoritatea Feroviară a semnat un contract de 561 de milioane de euro pentru 62 rame fabricate în Polonia. Până acum au ajuns în ţară opt. Noile trenuri vor circula lega marile oraşe din Moldova şi Transilvania de Bucureşti.

Pe ce trasee vor circula trenurile PESA:

Bucureşti Nord - Braşov

Bucureşti Nord - Adjud

Bucureşti Nord - Piteşti

Bucureşti Nord - Călăraşi

Braşov - Gheorghieni

Iaşi - Suceava

Cluj-Napoca - Craiova

Constanţa - Suceava

"Începând cu luna februarie până aproape de 2027 vor fi livrate toate. Din luna martie cam vreo patru bucăţi vor fi livrate în fiecare lună", a declarat Hanna Wisniewska-Sîrbu, reprezentantă PESA.

Noile trenuri sunt construite să meargă cu 160 de kilometri pe oră, dar la noi în ţară sunt puţine tronsoane pe care pot să atingă viteza maximă.

CFR Călători pune în circulaţie zilnic peste 1.100 de trenuri. Majoritatea sunt formate din vagoane cu vârsta medie 32 de ani. Înoirea parcului feroviar este îngreunată de întârzieri în livrarea trenurilor comandate. Autoritatea Feroviară a semnat cu Alstom un contract de 340 de milioane de euro pentru 37 de rame, care ar fi trebuit să fie livrate toate în 2024.

Pe ce trasee vor circula trenurile Alstom:

București – Constanţa

București – Craiova

București – Brașov – Alba Iulia – Arad – Timișoara

București – Craiova – Timișoara – Arad

București – Craiova – Târgu Jiu – Deva

"Vorbim despre 6 trenuri care circulă în România pe liniile ferate livrate de Alstom. Avem în proiect şi discutăm despre întocmirea actului adiţional 4 care prelungeşte, conform solicitării furnizorului până în februarie 2027 - livrarea", a precizat Claudiu Mureşan, preşedintele Autorităţii Feroviare Române.

Chiar şi cu noile achiziţii de la PESA şi Alstom, parcul feroviar actual nu va fi înlocuit decât în proporţie de 9%.

