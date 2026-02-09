Antena Meniu Search
Video Au vrut să cucerească Ceahlăul în adidași. Tinerii, opriți înainte ca aventura să devină operațiune de salvare

Doi tineri de aproape 20 de ani din Suceava au vrut să cucerească Ceahlăul în plină iarnă în încălţăminte sport. Aventura lor a fost, însă, oprită brusc de jandarmii montani din Neamţ.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 13:49

Tinerii, care făceau parte dintr-un grup mai mare, au fost întorşi din drum pentru că nu purtau echipament de munte adecvat şi adaptat condiţiilor grele de iarnă. Echipajul, aflat în misiune de patrulare pe traseele turistice, le-a explicat riscurile la care se expuneau şi le-a recomandat să coboare.

Jandarmii montani ne reamintesc că parcurgerea traseelor montane în sezonul rece necesită echipament corespunzător, precum bocanci de munte, îmbrăcăminte potrivită şi informare prealabilă, pentru prevenirea accidentelor şi a situaţiilor de urgenţă.

Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
O tânără care a cumpărat o casă cu 17 camere în Sicilia cu banii de-o mașină spune cât au costat-o renovările și dacă a meritat efortul
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
