Doi tineri de aproape 20 de ani din Suceava au vrut să cucerească Ceahlăul în plină iarnă în încălţăminte sport. Aventura lor a fost, însă, oprită brusc de jandarmii montani din Neamţ.

Tinerii, care făceau parte dintr-un grup mai mare, au fost întorşi din drum pentru că nu purtau echipament de munte adecvat şi adaptat condiţiilor grele de iarnă. Echipajul, aflat în misiune de patrulare pe traseele turistice, le-a explicat riscurile la care se expuneau şi le-a recomandat să coboare.

Jandarmii montani ne reamintesc că parcurgerea traseelor montane în sezonul rece necesită echipament corespunzător, precum bocanci de munte, îmbrăcăminte potrivită şi informare prealabilă, pentru prevenirea accidentelor şi a situaţiilor de urgenţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰