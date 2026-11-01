Mulți turiști, fie că pleacă singuri în călătorii sau nu, simt o anumită nesiguranță atunci când sunt în camere de hotel, indiferent de câte stele ar avea locația. Alții simt un deranj pur și simplu din cauza factorilor externi: prea multă lumină care intră în cameră de pe coridor ori pur și simplu zgomotele făcute de ceilalți turiști atunci când trec pe hol. Sunt însă câteva trucuri care pot face șederea mai liniștită.

De ce pun turiștii un prosop la pragul camerei de hotel. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc - Shutterstock / Profimedia

Atunci când călătorești, vrei să ajungi cât mai repede în camera de hotel. În mod ideal, aceasta ar trebui să fie liniștită, întunecată și să îți ofere un sentiment de siguranță. În același timp, fiecare hotel este diferit, iar micile detalii pot fi mai deranjante decât ai crede.

Zgomotul de pe hol, lumina care pătrunde pe sub ușă și grijile legate de bagaje și spațiile de depozitare, uneori lipsa umerașelor sau a polițelor necesare pentru a-ți așeza lucrurile pot face mai dificil un somn odihnitor. De aceea, mulți călători adoptă obiceiuri simple care le fac șederea puțin mai confortabilă.

Ce fac mulți turiști odată ce intră în camera de hotel

Unul dintre aceste trucuri necesită doar un prosop. Așază-l bine lipit de partea interioară a ușii, în partea de jos, pe podea, astfel încât să acopere spațiul de sub ușă. Potrivit publicației maghiare Nők Lapja, această soluție poate atât să reducă lumina care pătrunde în cameră de pe hol, cât și să atenueze zgomotul de pe coridor. Sunetele precum pașii, vocile și trântitul ușilor vor deveni astfel mai puțin deranjante, potrivit Dagens.

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Pentru cei care vor să doarmă în timpul zilei, să lucreze fără să fie deranjați sau pur și simplu să se bucure de o atmosferă mai liniștită în cameră, diferența poate fi observată rapid. Un prosop gros funcționează cel mai bine, deoarece umple mai eficient spațiul și rămâne mai bine fixat. Este recomandat să rulezi prosopul cât mai strâns înainte de a-l așeza. Acesta trebuie să fie cât mai aproape de ușă, altfel lumina și sunetele vor continua să pătrundă în interior.

Trucul poate oferi și un sentiment suplimentar de control. Prosopul nu face camera de hotel mai sigură, dar creează o mică barieră în partea de jos a ușii. De asemenea, poate indica faptul că încăperea este ocupată și că oaspetele este atent la ce se întâmplă în jur. Iar în cazuri mai nefericite, dacă cineva ar încerca să intre, neinvitat, în cameră, prosopul i-ar îngreuna încercarea.

Prosopul trebuie considerat o măsură suplimentară, nu un înlocuitor al obiceiurilor obișnuite de siguranță. Ușa trebuie întotdeauna încuiată corespunzător, iar dacă există un lanț de siguranță sau o încuietoare suplimentară, acestea ar trebui folosite.

Obiectele de valoare nu trebuie lăsate la vedere

Pașapoartele, banii, bijuteriile și alte bunuri importante ar trebui păstrate în seiful camerei, dacă există unul; în caz contrar, recomandabil este să nu le lași în cameră, ci să le ai în permanență în posesie. Folosește propriul cod și asigură-te că seiful este într-adevăr încuiat.

Cei care călătoresc singuri sau vor să se simtă și mai în siguranță pot folosi și produse speciale pentru călătorii. Există diferite accesorii care pot fi puse sub clanța ușii, îngreunând deschiderea ei din exterior; o încuietoare portabilă de călătorie este o altă opțiune, care ocupă foarte puțin spațiu în bagaj și te poate ține în siguranță.

Micile obiceiuri nu vor elimina toate problemele care pot apărea într-o călătorie, dar îți pot oferi mai multă liniște după ce ai închis ușa camerei. Pentru mulți, un prosop, câteva încuietori bine fixate și o organizare mai atentă a obiectelor de valoare sunt suficiente.