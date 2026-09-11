A fost din nou alertă în Tulcea: Radarele MApN au detectat un roi de drone în apropierea graniței

Radarele MApN au detectat un grup de drone la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniţei cu România, dar nu au fost pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Un mesaj RO-Alert a fost transmis în nordul judeţului Tulcea.

”Vineri, 11 septembrie, în jurul orei 04.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 04.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, anunţă, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

Alerta aeriană în nordul judeţului Tulcea a încetat la ora 06.30. Instituţia citată precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

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Val de alerte din cauza dronelor

Alertă a fost și aseară tot în nordul județului Tulcea, unde MApN a detectat mai multe drone în apropierea frontierei României cu Ucraina, în zona Insulei Şerpilor. Două aeronave F-18 şi un elicopter IAR 330 au fost ridicate pentru a monitoriza situaţia. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Tot ieri, valurile au adus un fragment de dronă pe plaja din Corbu. Mai multe astfel de fragmente de dronă au fost descoperite în ultimele săptămâni pe mai multe plaje de pe litoral. Un astfel de fragment, care conţinea material exploziv, a fost detonat în condiţii de siguranţă pe plaja de la Olimp.