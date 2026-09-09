Deficit bugetar uriaș în Ucraina. Zelenski cere 27 de miliarde până la final de an. Europa vrea să ştie de ce

Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar neașteptat de mare, iar pentru a putea trece anul mai are nevoie de alte 27 de miliarde de dolari. Asta le-a transmis președintele Volodimir Zelenski unui grup de oficiali europeni ajuns la Kiev luna trecută, de Ziua Independenței.

Cererea lui Zelenski i-a surprins și îngrijorat pe mulți oficiali europeni, dezvăluie The New York Times. Mai ales că Uniunea Europeană, principalul susținător al Ucrainei, a aprobat cu multe bătăi de cap, la începutul anului, un împrumut de peste 100 de miliarde de dolari pentru Kiev.

"Războiul a devenit clar mai scump"

Vestea vine și într-un moment cum nu se poate mai prost. Kievul a rămas cu prea puține sisteme de apărare aeriană pentru a se proteja de atacurile neîncetate cu drone și rachete ale Rusiei. Potrivit jurnaliștilor americani, Ucraina traversează acum una dintre cele mai periculoase perioade de după 2022.

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Oficialii europeni acceptă și înțeleg că Ucraina luptă pentru propria existență, dar nu se așteptau la un deficit bugetar atât de mare, au dezvăluit patru diplomați europeni care au vorbit sub protecția anonimatului, pentru că nu sunt autorizați să facă declarații publice.

În privat, unii dintre ei au întrebat dacă banii sunt cheltuiți eficient sau dacă necesarul financiar a fost cumva supraestimat, potrivit surselor citate.

În prezent, ei încearcă să înțeleagă cât mai rapid de unde provine deficitul, cât de mare este în realitate și dacă, sau în ce mod, ar trebui să trimită mai mulți bani în acest an. Kievul a cerut Marii Britanii, Canadei și Japoniei să contribuie și ele la acoperirea deficitului.

Episodul riscă să complice relația Ucrainei cu aliații săi fix într-un moment în care țara are nevoie de sprijin. Statele Unite și-au redus implicarea financiară, astfel că banii europeni sunt vitali.

Însă liderii statelor UE se văd nevoiți să facă o echilibristică periculoasă: să ajute Ucraina fără să provoace nemulțumirea electoratului.

În același timp, deficitul la care a ajuns Ucraina este un avertisment clar că prețul susținerii Kievului este tot mai mare. Kievul a rămas fără o sursă importantă de venituri după ce rușii au intensificat în acest an atacurile asupra porturilor dunărene și de la Marea Neagră.

Una peste alta, Ucraina nu mai are nici prea multe rachete interceptoare Patriot, fabricate de americani și capabile să doboare rachete balistice. Pentru asta încearcă să accelereze dezvoltarea propriilor alternative.

"Războiul a devenit clar mai scump", a declarat analista ucraineană Olena Prokopenko. Dacă Ucraina le poate demonstra statelor europene că are într-adevăr nevoie de acești bani, spune ea, "cred că vor găsi o soluție, de dragul Ucrainei, dar și pentru propriul lor interes".

De unde provine deficitul

Sursa deficitului bugetar rămâne neclară. Zelenski a spus luna trecută că o parte dintre cheltuieli au fost făcute în mandatul fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, un reformator a cărui demitere a declanșat proteste de stradă.

Ministerul Apărării "a folosit fonduri care fuseseră prevăzute în buget pentru sfârșitul acestui an și, desigur, deficitul total a ajuns la 27 de miliarde de dolari", a declarat Zelenski la o reuniune cu lideri europeni și britanici, pe 24 august.

De cealaltă parte, Fedorov a negat că în timpul mandatului său a existat un deficit atât de mare și a arătat cu degetul spre proiecte inițiate de noua conducere a ministerului.

Ucraina nu a făcut încă publică o defalcare completă a nevoilor sale bugetare pe termen scurt, dar Zelenski le-a spus jurnaliștilor luna trecută că guvernul are nevoie de bani pentru arme, salariile militarilor și indemnizațiile acordate familiilor soldaților uciși în luptă.

Roksolana Pidlasa, șefa comisiei pentru buget din Parlamentul ucrainean, a declarat că fusese avertizată încă de la începutul acestui an că era prognozat un deficit de aproximativ 7,5 miliarde de dolari. Însă cheltuielile militare au crescut cu peste 17% în primele opt luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, a spus ea.

"Aceste deficite apar pentru că războiul devine pur și simplu tot mai costisitor de la un an la altul. Trebuie să ținem cont de faptul că tacticile Rusiei se schimbă, iar asta înrăutățește situația Ucrainei", a transmis deputata.

Ucraina a pierdut, numai luna trecută, aproape jumătate din veniturile pe care se aștepta să le obțină după ce Rusia a lovit industria țării, uzinele metalurgice și coridorul pentru exportul de cereale, a explicat ea.

Premierul Serhii Korețki a cerut Parlamentului să adopte măsuri de austeritate, însă parlamentarii exclud să taie din salariile militarilor sau din plățile către familiile acestora.

"Nu putem face compromisuri în ceea ce privește sprijinirea armatei noastre, pentru că este vorba despre supraviețuirea noastră. Salariile militarilor sau plățile către familiile acestora ar trebui să fie sacre", a declarat Oleksandr Merezhko, președintele comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul Ucrainei.

Cum poate fi acoperit deficitul

Bruxelles-ul încearcă acum să găsească o modalitate de a acoperi deficitul Ucrainei, dacă se va dovedi că este necesar. Zelenski a făcut mai multe propuneri în acest sens, printre care accelerarea acordării împrumutului destinat Ucrainei.

În aprilie, Uniunea Europeană a aprobat cu emoții și scandal un împrumut uriaș pentru Ucraina. Dar linia de finanțare, de peste 100 de miliarde de dolari, urmează să fie acordată pe parcursul a doi ani, jumătate în 2026 și jumătate în 2027.

Plata mai rapidă a acestor fonduri ar putea fi singura variantă fezabilă pentru ca Ucraina să primească rapid mai mulți bani. O astfel de decizie însă nu a fost încă agreată. În plus, ar crea o altă problemă: ar rămâne mai puțini bani pentru anul viitor.

În paralel, Ucraina face presiuni și pentru ca Uniunea Europeană să confiște activele suverane rusești, cele peste 200 de miliarde de dolari înghețate la Euroclear, în Belgia. În acest mod ar putea fi obținută rapid o sumă și mai mare.

Anul trecut, oficialii europeni au analizat posibilitatea de a folosi acești bani drept garanție pentru un împrumut destinat Ucrainei, dar planul s-a prăbușit în ultimul moment, în urma opoziției Belgiei și a altor state.

Acum, Suedia și alte state membre UE vor să readucă în discuție ideea ca să nu împovăreze bugetele naționale.

Însă obstacolele inițiale nu au dispărut. Cel mai important este că Belgia nu vrea, pentru că se teme că ar putea declanșa o criză financiară. Folosirea activelor ruseşti ar transmite că fondurile străine pot fi confiscate din motive politice și ar determina investitorii să își retragă banii din Euroclear și din alte instituții financiare europene, potrivit guvernului belgian.