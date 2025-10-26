Un bărbat din Olt a furat o autospecială de poliție din curtea unui post din Dolj și a condus-o până în orașul său. A fost oprit în Balș de un echipaj, care a stabilit că nu are nicio legătură cu Ministerul Afacerilor Interne. IPJ Dolj a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

A furat o mașină de poliție și a plecat cu ea spre casă, în alt judeţ. Suspectul, un bărbat de 58 de ani - Hepta

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că au fost sesizaţi, duminică, de către poliţiştii din Balş că pe strada Petre Pandea din oraş a fost descoperit un bărbat de 58 de ani la volanul unei maşini de poliţie.

"Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliţie pe care a condus-o aparţine Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti - Postul de Poliţie Robăneşti. Din primele cercetări s-a stabilit că bărbatul, în dimineaţa zilei de astăzi, în jurul orelor 10.00, ar fi pătruns în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, de unde, dintr-o anexă, ar fi sustras cheia unei autospeciale de poliţie", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Ei au precizat că bărbatul a furat apoi maşina parcată în curtea postului de poliţie şi a condus-o până în Balş, unde a fost prins de poliţişti.

Articolul continuă după reclamă

"Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale", au mai afirmat poliţiştii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă place cum arată Catedrala Naţională? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰