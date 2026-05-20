Un avion de spionaj aparţinând Forţelor Regale Aeriene britanice (RAF) a fost "interceptat în mod periculos" de către avioane ruseşti deasupra Mării Negre, într-un incident care a avut loc luna trecută, anunţă miercuri într-un comunicat Ministerul britanic al Apărării, relatează AFP, citată de news.ro.

- Două Suhoi, "interceptare periculoasă" a unui avion de spionaj britanic deasupra Mării Negre - Captură X

Ministrul britanic al Apărării John Healey denunţă un comportament "periculos şi inacceptabil" şi avertizează că acesta creează "riscul unor accidente grave şi unei escaladări". Potrivit Londrei, un avion rusesc de tip Suhoi-35 (Su-35) s-a apropiat "suficient cât să declanşeze sistemele de urgenţă (ale aeronavei britanice de tip Rivet Joint), şi anume dezactivarea sistemului de pilotare automată".

În acelaşi timp, alt avion rusesc de vânătoare, de tip Suhoi-27 (Su-27), a efectuat "şase treceri prin faţa avionului britanic, apropiindu-se până la şase metri de botul" acestuia. Avionul britanic de tip Rivet Joint - neînarmat - efectua un zbor de rutină în spaţiul aerian internaţional, în cadrul unor operaţiuni NATO vizând securizarea flancului de est al Alianţei Nord-Atlantice.

În pofida acestui incident, echipajul şi-a "păstrat calmul" şi şi-a încheiat misiunea, potrivit ministerului britanic. Ministerul precizează că incidentul a avut loc la câteva zile după ce ministrul britanic al Apărării John Healey a denunţat activităţi de spionare a unor cabluri marine în nordul Oceanului Atlantic de către trei submarine ruseşti.

