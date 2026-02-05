Trei copii și mama lor au ajuns la spital dupa ce s-au izbit cu mașina de un sens giratoriu din Dâmbovița

Trei copii cu vârste între trei şi 14 ani şi o femeie au fost răniţi, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un sens giratoriu, pe DN 7, în localitatea Lunguleţu, şi apoi a fost proiectată în şanţ, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

"Din verificările efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că o femeie, în vârstă de 50 de ani, din comuna Odobeşti, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 7, în comuna Lunguleţu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în sensul giratoriu, ulterior autoturismul fiind proiectat în afara părţii carosabile şi răsturnându-se în şanţ. În urma evenimentului, trei minori cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani, şi o femeie, de 45 de ani, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", precizează reprezentanţii IPJ Dâmboviţa, potrivit Agerpres.

Accidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi.

La faţa locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD şi trei ambulanţe.

"Concomitent au fost asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor", a anunţat ISU Dâmboviţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

