Video Tânăr de 22 de ani, mort într-un accident cu scuterul în Timiș. Șoferul mopedului era beat și fără permis
Tragedie, aseară, în judeţul Timiş. Un tânăr de 22 de ani, pasager pe un scuter, a murit, după ce o şoferiţă de 38 de ani a spulberat mopedul pe care se afla.
Conducătorul scuterului a fost şi el grav rănit şi a ajuns de urgenţă la spital. Atât femeia, cât şi bărbatul de 46 de ani au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar în cazul celui din urmă rezultatul a fost şocant.
Aparatul a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur. Mai mult, acesta nu avea nici permis de conducere. Acum poliţiştii au deschis un dosar penal.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰