Tragedie, aseară, în judeţul Timiş. Un tânăr de 22 de ani, pasager pe un scuter, a murit, după ce o şoferiţă de 38 de ani a spulberat mopedul pe care se afla.

Conducătorul scuterului a fost şi el grav rănit şi a ajuns de urgenţă la spital. Atât femeia, cât şi bărbatul de 46 de ani au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar în cazul celui din urmă rezultatul a fost şocant.

Aparatul a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur. Mai mult, acesta nu avea nici permis de conducere. Acum poliţiştii au deschis un dosar penal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰