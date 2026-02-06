Antena Meniu Search
Video Tânăr de 22 de ani, mort într-un accident cu scuterul în Timiș. Șoferul mopedului era beat și fără permis

Tragedie, aseară, în judeţul Timiş. Un tânăr de 22 de ani, pasager pe un scuter, a murit, după ce o şoferiţă de 38 de ani a spulberat mopedul pe care se afla.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 08:27

Conducătorul scuterului a fost şi el grav rănit şi a ajuns de urgenţă la spital. Atât femeia, cât şi bărbatul de 46 de ani au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar în cazul celui din urmă rezultatul a fost şocant.

Aparatul a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur. Mai mult, acesta nu avea nici permis de conducere. Acum poliţiştii au deschis un dosar penal.

timis accident mort
