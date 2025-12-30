Un incident grav a avut loc şi într-un complex comercial din Arad. Un bărbat de 63 de ani a leşinat şi apoi s-a prăbuşit pe scările rulante.

Paznicii complexului au intervenit imediat. Aceştia i-au acordat bărbatului primul ajutor şi au sunat la 112.

Victima a fost preluată de echipajul de pe ambulanţă şi transportată la Spitalul de Urgenţe pentru investigaţii medicale de specialitate.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰