Video A leşinat şi a căzut pe scările rulante dintr-un mall din Arad. Un bărbat de 63 de ani, la un pas de tragedie
Un incident grav a avut loc şi într-un complex comercial din Arad. Un bărbat de 63 de ani a leşinat şi apoi s-a prăbuşit pe scările rulante.
Paznicii complexului au intervenit imediat. Aceştia i-au acordat bărbatului primul ajutor şi au sunat la 112.
Victima a fost preluată de echipajul de pe ambulanţă şi transportată la Spitalul de Urgenţe pentru investigaţii medicale de specialitate.
