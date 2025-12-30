Antena Meniu Search
Video A leşinat şi a căzut pe scările rulante dintr-un mall din Arad. Un bărbat de 63 de ani, la un pas de tragedie

Un incident grav a avut loc şi într-un complex comercial din Arad. Un bărbat de 63 de ani a leşinat şi apoi s-a prăbuşit pe scările rulante.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 14:50

Paznicii complexului au intervenit imediat. Aceştia i-au acordat bărbatului primul ajutor şi au sunat la 112.

Victima a fost preluată de echipajul de pe ambulanţă şi transportată la Spitalul de Urgenţe pentru investigaţii medicale de specialitate.

 

Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

