O bătaie violentă între 11 tineri, unii dintre ei minori, a creat panică într-un mall din Piteşti, mai ales că unul dintre ei ar fi avut un cuţit. Bătăuşii au fugit până la sosirea forțelor de ordine, dar în final au fost cu toții prinși. La percheziţii poliţiştii au găsit şi arma pe care o avea un băiat de 16 ani.

Scandalul dintre cei 11 tineri a pornit de la un conflict spontan, o ceartă de moment, așa cum au stabilit anchetatorii, iar acest conflict a fost surprins și de camerele de supraveghiere din moll.

S-au lovit ca în Vestul Sălbatic

Pe imagini se vede cum tinerii se lovesc între ei cu pumnii și cu picioarele, cu scaunele, dar și cu alte obiecte de mobilier pe care le găsesc în preajma lor. Martorii au sunat speriați la 112, mă refer aici și la angajații magazinelor respective, iar tinerii implicați în acest scandal au reușit să fugă până la sosirea echipajelor de poliție. Unul singur a mai fost identificat la fața locului, vorbim despre un tânăr de 25 de ani, care a refuzat să depună plângere sau să ofere alte informații despre ceilalți participanți la acest scandal.

Ancheta a continuat, iar pe bază imaginilor cei 11 au fost identificați cu toții, a fost făcută și o percheziție la locuința unui adolescent de 16 ani, care a fost văzut pe imaginile respective că avea un cuțit la el, arma albă a fost găsită și ea la locuința lui, după care polițiștii au reușit și au decis să-i rețină 24 de ore pe toți cei 11 implicați în acest scandal, foarte mulți dintre ei minori.

Astăzi se află cu toții în fața procurorilor la o audiere finală, după care aceștia vor hotărî ce măsuri preventive vor fi luate în cazul lor, după care vor ajunge în fața instanței unii dintre ei cu propunere de arestare preventivă pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, scandal, bătăi, dar și port și folosire de obiecte interzise.

