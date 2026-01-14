Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce fura dintr-un centru comercial din Bucureşti cinci smartphoneuri de tip iPhone. Din primele informaţii, au fost recuperate patru telefoane, fiind în desfășurare activități specifice pentru identificarea și recuperarea celui de-al cincilea.

Conform comunicatului oficial, la data de 13 ianuarie 2026, poliţiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secția 8 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 44 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat, prejudiciul fiind de peste 28.000 de lei.

Ancheta penală a fost declanșată la data de 27 decembrie 2025, când poliţiști din cadrul Secţiei 8 Poliție au fost sesizați, de către reprezentantul unei societăți comerciale, cu punct de lucru într-un centru comercial din Sectorul 2, cu privire la faptul că, din incinta magazinului, ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

Din cercetările efectuate de către polițiști, s-a conturat ipoteza conform căreia fapta ar fi fost comisă de un bărbat, în vârstă de 44 de ani.

În cursul zilei de 13 ianuarie 2026, în urma activităților specifice efectuate, bănuitul a fost depistat și condus la sediul subunității, pentru audieri.

În sarcina bărbatului, s-a reținut că, la data de 27 decembrie 2025, în jurul orei 12.30, acesta ar fi pătruns în incinta magazinului, în timpul programului de funcționare, apoi, profitând de neațenția angajaților, ar fi demontat geamul unei vitrine și ar fi sustras cinci telefoane mobile.

Ulterior, bărbatul ar fi părăsit magazinul fără a achita contravaloarea bunurilor, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în valoare de peste 28.000 de lei.

În baza probatoriului administrat, față de cel în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Secția 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

