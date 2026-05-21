Un bivol albinos cu coamă blondă, botezat "Donald Trump", a devenit viral în Bangladesh şi atrage numeroşi curioşi care vor să-l fotografieze înainte de sacrificiul programat la sfârşitul lunii.

Proprietarul său, Zia Uddin Mridha, precizează că taurul de 700 de kilograme a fost numit astfel de fratele său mai mic, cu referire la părul blond strălucitor al preşedintelui american. De o lună, influenceri, curioşi şi copii se înghesuie la ferma sa situată în Narayanganj, la periferia capitalei Dacca, în speranţa de a vedea această neaşteptată vedetă naţională, relatează AFP, potrivit News.ro.

Coafura "prezidenţială", întreţinută cu peria şi apă rece

Ca să aibă o coafură impecabilă, i se toarnă pe cap o găleată cu apă rece, urmată de o periere pentru a-i disciplina şuviţele blonde şi stufoase, care îi cad între coarnele lungi şi curbate. "Singurul lux de care se bucură este să se scalde de patru ori pe zi", a afirmat Mridha, în vârstă de 38 de ani.

Bivolii albi, cu blana albă sau rozalie din cauza lipsei de melanină, sunt extrem de rari. Pentru fermier, asemănările dintre acest taur şi şeful Casei Albe se limitează la păr: "Este un bivol foarte blând. Mănâncă la fel ca şi ceilalţi, nu se bate pentru mâncare (...) şi împarte acelaşi grajd", a spus îngrijitorul.

Animalele, îngrijite şi împodobite înainte de Eid al-Adha

Bangladesh, o ţară cu 170 de milioane de locuitori, cu majoritate musulmană, se pregăteşte să sărbătorească Eid al-Adha, sărbătoarea sacrificiului, pe 28 mai. De câţiva ani, entuziasmul în jurul acestui ritual religios s-a transformat în sărbători din ce în ce mai elaborate, animalele fiind îngrijite cu atenţie şi împodobite cu ghirlande pentru ziua sacrificiului. Peste 12 milioane de capete - capre, oi, vaci şi bivoli - ar urma să fie sacrificate în această zi, una dintre rarele ocazii în care familiile cele mai defavorizate pot mânca carne.

Popularitatea i-a adus stres bivolului "Donald Trump"

Bivolul, stresat de agitaţia din jurul său, a slăbit, afirmă Mridha, care a fost nevoit să limiteze numărul de vizitatori.

Faisal Ahmed, în vârstă de 30 de ani, se numără printre cei care au reuşit să se apropie de el şi să-l fotografieze. "Sincer, bivolul seamănă cu preşedintele Donald Trump", a relatat omul de afaceri venit împreună cu cinci prieteni şi rude pentru a vedea noua vedetă naţională.

Animalul nu este singurul care a primit ca poreclă numele unei celebrităţi . Această ţară din Asia de Sud are, printre altele, un "Neymar", un taur cu blana aurie numit astfel ca referinţă la fotbalistul brazilian, precum şi un alt animal botezat „Parlamentarul”.

Proprietarul: Sunt trist, o să-mi lipsească Donald Trump

Cu câteva zile înainte de sacrificare, Mridha îşi priveşte cu tandreţe bivolul în vârstă de patru ani care adulmecă o găleată cu furaje. "Sunt trist - am avut grijă de el timp de un an, iar el ne-a adus atâta notorietate", a mărturisit fermierul. "O să-mi lipsească Donald Trump, dar acesta este chiar spiritul sărbătorii Eid al-Adha: a face un sacrificiu", a explicat el.

