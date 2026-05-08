Video Adolescent de 14 ani din Dolj, dispărut după ce a plecat de la școală. Familia și poliția îl caută

Un adolescent de 14 ani din comuna doljeană Bucovăț este căutat de poliţişti după ce ieri a plecat de la şcoală şi nu s-a mai întors acasă.

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 07:40
La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu pantaloni scurți de culoare albastră, jachetă de culoare albastră, iar în picioare purta pantofi sport negri. 

Adolescentul are 1.60 metri, 50 de kilograme, părul negru, scurt, ochii căprui, fața ovală şi ten măsliniu.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la copilul dispărut sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

