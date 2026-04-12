Accident greu de explicat în Caraş Severin. O maşină în care se afla o familie cu trei copii s-a izbit violent de peretele unei case. Impactul a fost devastator. Şoferul, un bărbat de 51 de ani - a murit pe loc. Soţia sa şi copiii au scăpat cu viaţă, dar sunt acum la spital. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere.

E 7 şi 10 dimineaţa. O maşină gri goneşte pe Drumul Naţional 6, dinpre Lugoj spre Caransebeş.

La intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu, şoferul ratează o curbă la dreapta. Nu apucă să mai facă nimic. Maşina trece pe contrasens, iese de pe şosea şi se izbeşte de o casă. Până şi camera de supraveghere care surprinde impactul violent tremură când autovehiculul se zdrobeşte de peretele de cărămidă al casei. Pentru bărbatul de 51 de ani, salvatorii nu au mai putut face nimic.

A murit lângă soţia lui

"La fața locului au intervenit și echipaje ale ambulanței, care au acordat îngrijiri medicale victimelor.

În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost rănit grav, fiind ulterior declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical", a declarat Simona Harbuzaru, purtătorul de cuvânt IPJ Caraş-Severin.

Soţia sa, aflată pe locul din dreapta, scapă ca prin minune cu viaţă. La fel şi cei trei copii, cu vârste de 6, 14 și 16 ani, aflaţi pe bancheta din spate. Cu toţii sunt internaţi la Spitalul de Urgenţă din Caransebeş. Din maşină nu a mai rămas nimic întreg. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările.

