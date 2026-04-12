Video A murit în ziua de Paşte lângă soţia şi cei trei copii ai lui. Impact devastator în Caraş Severin

Accident greu de explicat în Caraş Severin. O maşină în care se afla o familie cu trei copii s-a izbit violent de peretele unei case. Impactul a fost devastator. Şoferul, un bărbat de 51 de ani - a murit pe loc. Soţia sa şi copiii au scăpat cu viaţă, dar sunt acum la spital. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Redactia Observator

la 12.04.2026 , 19:25
E 7 şi 10 dimineaţa. O maşină gri goneşte pe Drumul Naţional 6, dinpre Lugoj spre Caransebeş.

La intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu, şoferul ratează o curbă la dreapta. Nu apucă să mai facă nimic. Maşina trece pe contrasens, iese de pe şosea şi se izbeşte de o casă. Până şi camera de supraveghere care surprinde impactul violent tremură când autovehiculul se zdrobeşte de peretele de cărămidă al casei. Pentru bărbatul de 51 de ani, salvatorii nu au mai putut face nimic.

A murit lângă soţia lui 

"La fața locului au intervenit și echipaje ale ambulanței, care au acordat îngrijiri medicale victimelor.

În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost rănit grav, fiind ulterior declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical", a declarat Simona Harbuzaru, purtătorul de cuvânt IPJ Caraş-Severin.

Soţia sa, aflată pe locul din dreapta, scapă ca prin minune cu viaţă. La fel şi cei trei copii, cu vârste de 6, 14 și 16 ani, aflaţi pe bancheta din spate. Cu toţii sunt internaţi la Spitalul de Urgenţă din Caransebeş. Din maşină nu a mai rămas nimic întreg. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările.  

O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
