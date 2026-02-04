A murit jurnalistul Victor Kapra

Antena Meniu Search
Victor Kapra, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din presa economică și de tehnologie din România, a murit.

Considerat un "veteran" al presei de profil, Victor Kapra a fost unul dintre promotorii domeniului IT&C, activând de-a lungul anilor atât ca jurnalist, cât și ca specialist în comunicare digitală. Se descria adesea, cu umor, drept consultant "în ale Internetului şi chestii adiacente", coordonând proiecte online, campanii de social media și oferind consultanță pentru inițiative antreprenoriale.

În perioada 2007-2008, Victor Kapra a ocupat funcția de new media content manager la Publimedia, compania de publishing a grupului MediaPro. Anterior, a lucrat ca desk editor la Mediafax, redactor-șef adjunct la Ziarul Financiar, precum și redactor-șef al publicației go4it!.

Până la final, Victor Kapra a rămas o voce respectată și un influencer apreciat în zona IT, dar și în spațiul public mai larg.

