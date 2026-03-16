Scandal medical la Galaţi. unde un bărbat de 83 de ani a murit după ce, timp de 16 ore, a fost plimbat între Spitalul de Urgenţe și Spitalul de Pneumoftiziologie. Medicii nu au reuşit să se pună de acord în privinţa diagnosticului. Finalul a fost că. la 20 de ani de la apariţia filmului "Moartea Domnului Lăzărescu", povestea s-a repetat întocmai. bătrânul nu a mai putut fi salvat. Familia cere acum explicaţii şi vrea ca vinovaţii să fie traşi la răspundere.

Familia bătrânului de 83 de ani a cerut ajutorul medicilor vineri. Nu putea respira, aşa că au solicitat imediat o ambulanţă, iar pacientul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Galați. Din acel moment, spune familia, bătrânul mai mult s-a plimbat decât a fost tratat.

"L-am internat pe unchiul meu vineri și mi l-au luat de acasă, l-au adus la județ aici, de aici mi l-au dus la TBC, de la TBC iar la județ. Dacă era tratat poate că nu ajungea să ne anunțe decesul", spune nepoata bătrânului.

Plimbat 16 ore între spitale

Articolul continuă după reclamă

16 ore au trecut din minutul în care pacientul a ajuns pe mâinile medicilor şi până s-a declarat decesul.

"Pentru mine este cea mai mare enigmă la care trebuie aduse răspunsuri. După ce vom afla ce s-a întâmplat în cele 16 ore, dacă a beneficiat de vreun tratament, dacă a fost luat în considerare ca și un caz grav, apoi vom face strategia de a depune plângeri", a declarat Mariana Marcovici, reprezentant legal.

Cele două unităţi care l-au pasat pe bătrân una alteia au variante proprii pentru ce s-a întâmplat. Medicii de la Spitalul de Urgență susţin că problemele NU ar fi fost de natură cardiacă.

"Fiind un pacient cu comorbidități a fost investigat atât imagistic, cât și investigații de laborator. În urma acestora și a tratamentului recomandat în urgențe evoluția a fost favorabilă, cu parametri fiziologici care s-au îmbunătățit și pentru că suspiciunea cea mai înaltă fiind de cauză cardiacă a fost infirmată, s-a decis transferul cătrer spitalul de pneumofiziologie", a declarat dr. Liliana Dragomir, purtător de cuvânt Spitalul de Urgență Galați.

În timp ce la Spitalul TBC a fost infirmată - spun doctorii - de două ori afecţiunea pulmonară.

"A fost trimis la spitalul județean, se reîntoarce la noi în aceeași situație de decompensare cardiacă motiv pentru care a fost evaluat de un al doilea pneumolog și retrimis spitalului județean", a declarat Claudia Scorpan, purtător de cuvânt Spitalul de Pneumoftiziologie Galați.

Cert este că omul a murit fără ca familia să primească un diagnostic clar. Chiar şi aşa, li s-a recomandat să nu ceară autopsie.

"Familia nu a fost întrebată dacă dorește sau nu autopsie. Familiei i s-a spus: mergeți și faceți solicitare că nu vreți autopsie. Păi poate familia vrea autopsie. Ceea ce am și făcut, am solicitat un raport de autopsie", a mai spus Mariana Marcovici, reprezentant legal.

"Vrem să depunem plângere la conducerea spitalului că nu se poate așa ceva. Într-adevăr, e bătrân, dar nu trebuie să-l lăsăm să moară, mă doare sufletul că mi-am pierdut și mama tot aici la spital, acum 1 an și 6 luni. Cu unchiul aceeași treabă, l-am adus pe picioare și îl luăm în coșciug", a declarat Mariana Panaitescu, nepoata.

Familia pacientului este însă hotărâtă ca de data aceasta să meargă în instanţă. Speră că în felul acesta se va face dreptate, moartea bărtrânului nu va rămâne o necunoscută, iar cei care sunt vinovaţi vor plăti. Cele două unităţi medicale au pornit fiecare câte o anchetă internă.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰