Trupul neînsuflețit al pompierului ISU care și-a pierdut viața ieri în timpul unei avalanșe, pe Valea Coștilei, a fost găsit în apropierea refugiului Coștila. Bărbatul era un alpinist experimentat, cu numeroase culmi cucerite. Astfel că tragedia atrage din nou atenția asupra pericolelor din zonele montane, unde avalanșele pot fi fatale chiar și pentru cei bine pregătiți.

În mod oficial, riscul de avalanșă este clasificat la gradul 2, pe o scară de la 1 la 5, adică moderat. Nu este foarte mare, dacă ținem cont de alte perioade în care a fost chiar și de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5. Însă am stat de vorbă cu salvamontiștii din Bușteni, care ne spuneau că acesta este riscul de avalanșă calculat la nivel global pentru zona masivului Bucegi.

Salvatorii montani spun că, pe văile de abrupt, inclusiv pe Valea Coștila, pe care s-a produs ieri avalanșa care l-a răpus pe locotenent-colonelul de la ISU Brașov, riscul de avalanșă poate fi izolat mult mai mare decât cel global al masivului. Asta pentru că există o cantitate foarte mare de zăpadă depusă pe văi, inclusiv pe firul acestora, cantitate care se poate pune în mișcare oricând.

Temperatura acum este de 1 grad Celsius în zona masivului Bucegi, este soare, iar în aceste condiții zăpada se poate pune în mișcare, fie spontan, fie antrenată de practicanții de alpinism sau de schi off-piste. Toți cei care abordează văile de abrupt din masivul Bucegi, dar și din Făgăraș, spre exemplu, trebuie să țină cont de aceste lucruri și să își ajusteze atât echipamentul, cât și ruta și așteptările în funcție de aceste avertismente.

Articolul continuă după reclamă

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰