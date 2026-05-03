Video Trupul ofiţerului ISU mort în avalanşa de pe Valea Coștilei a fost găsit în apropierea refugiului Coștila

Trupul neînsuflețit al pompierului ISU care și-a pierdut viața ieri în timpul unei avalanșe, pe Valea Coștilei, a fost găsit în apropierea refugiului Coștila. Bărbatul era un alpinist experimentat, cu numeroase culmi cucerite. Astfel că tragedia atrage din nou atenția asupra pericolelor din zonele montane, unde avalanșele pot fi fatale chiar și pentru cei bine pregătiți.

de Claudiu Loghin

la 03.05.2026 , 13:46

În mod oficial, riscul de avalanșă este clasificat la gradul 2, pe o scară de la 1 la 5, adică moderat. Nu este foarte mare, dacă ținem cont de alte perioade în care a fost chiar și de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5. Însă am stat de vorbă cu salvamontiștii din Bușteni, care ne spuneau că acesta este riscul de avalanșă calculat la nivel global pentru zona masivului Bucegi.

Salvatorii montani spun că, pe văile de abrupt, inclusiv pe Valea Coștila, pe care s-a produs ieri avalanșa care l-a răpus pe locotenent-colonelul de la ISU Brașov, riscul de avalanșă poate fi izolat mult mai mare decât cel global al masivului. Asta pentru că există o cantitate foarte mare de zăpadă depusă pe văi, inclusiv pe firul acestora, cantitate care se poate pune în mișcare oricând.

Temperatura acum este de 1 grad Celsius în zona masivului Bucegi, este soare, iar în aceste condiții zăpada se poate pune în mișcare, fie spontan, fie antrenată de practicanții de alpinism sau de schi off-piste. Toți cei care abordează văile de abrupt din masivul Bucegi, dar și din Făgăraș, spre exemplu, trebuie să țină cont de aceste lucruri și să își ajusteze atât echipamentul, cât și ruta și așteptările în funcție de aceste avertismente.

Articolul continuă după reclamă
Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

avalanse bucegi mort
Înapoi la Homepage
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount?
Observator » Evenimente » Trupul ofiţerului ISU mort în avalanşa de pe Valea Coștilei a fost găsit în apropierea refugiului Coștila
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.