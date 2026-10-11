Un bărbat din Brăila a fost arestat preventiv, după ce a dat spargeri în mai multe biserici din localitate. Individul de 41 de ani este acuzat că a intrat pe furiş în lăcaşele de cult şi ar fi furat sume de bani din cutia milei.

Bărbatul de 41 de ani din Brăila ar fi spart mai multe biserici din oraș în decurs de două luni.

Prima spargere a avut loc pe 9 august, iar ultima, în urmă cu câteva zile, pe 4 octombrie. De fiecare dată, suspectul sărea gardurile bisericilor și intra pe ferestrele pe care le găsea deschise sau forța ferestrele și ușile de la intrare. Odată ajuns în interior, fura bani, dar și alte obiecte pe care le-ar fi putut vinde.

Au fost depuse mai multe plângeri la poliție, iar anchetatorilor le-au trebuit două luni pentru a-l identifica. Pe 8 octombrie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiști, iar a doua zi, judecătorii au decis arestarea sa preventivă.

Articolul continuă după reclamă

În prezent, acesta se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției din Brăila și este cercetat pentru furt calificat în formă continuată. Prejudiciul stabilit până acum de anchetatori se ridică la peste 7.000 de lei.