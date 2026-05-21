Deznodământ tragic în Germania, cele două românce dispărute de trei zile au fost scoase fără viaţă de sub dărâmături. Este vorba de două tinere, verişoare de 25 și 26 de ani, din Cernavodă aflate în orăşelul de la graniţa cu Polonia pentru un festival. Autorităţile nu ştiu nici acum cauza exploziei care a pus la pământ o clădire întreagă, se presupune că a sărit în aer o conductă a oraşului care trecea pe sub imobil.

Într o linişte apăsătoare, pompierii au găsit trupul neînsufleţit al Georgianei îngropat adânc sub tonele de moloz. Trecuseră 50 de ore de la explozia care a pulverizat clădirea.

Pompierii germani au cerut ajutorul unor companii private care lucrează în domeniul construcţiilor. Una dintre ele a venit cu un utilaj, un aspirator uriaş care să îi ajute pe pompieri în curăţarea tuturor urmelor molozului care există la locul exploziei.

Georgiana avea doar 25 de ani. În această vară urma să îmbrace rochia de mireasă și venise în Germania cu planuri mari de viitor alături de iubitul ei, Cosmin, şi de verişoara ei, Andreea, prinsă şi ea sub dărâmături.

Lângă mormanul de moloz, salvatori şi rude încă sperau că poate tinerele au supravieţuit ca rpin miracol. Rugăciunile au fost însă în zadar

Deflagraţia s-a produs luni, în jurul orei 17.00, iar cea de-a doua tânără din România a fost găsită joi, la ora 15. 70 de ore de căutări fără oprire. Salvatorii au ajuns foarte greu la ea, pentru că întreaga clădire s-a prăbuşit în pivniţele şi galeriile aflate sub imobil. Practic, pompierii au săpat printr-un labirint de beton, fier şi ziduri căzute, centimetru cu centimetru.

"În jurul orei 14:00, echipele de salvare au găsit o altă persoană dispărută printre dărâmăturile de pe strada James-von-Molke. Au fost chemați criminaliștii, care au efectuat o primă examinare a cadavrului, iar poliția a identificat-o pe persoana dispărută ca fiind o cetățeană română în vârstă de 26 de ani", a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Stefan Heiduck.

Pompierii au adus in ajutor câini de salvare.

"Kappa este antrenat să găsească persoane dispărute sub dărâmături. Este important să știți că poate găsi doar persoane dispărute în viață, nu poate găsi persoane decedate. Așadar, la începutul misiunii am fost supuși unei presiuni extrem de mar", a spus Josephine Hartmann, pompier.

Rămas singur, Cosmin, logodnicul Georgianei, trăiește un calvar de nedescris. Nu s-a mișcat de la locul tragediei de luni seară. El a scăpat ca prin miracol pentru că ieşise să-i cumpere Georgianei o sticlă cu apă și medicamente. Afectat de tragedie este şi primarul localităţii, tot român şi el.

"Este o situaţie dramatică, putem spune şi foarte tristă. Familiile au fost informate şi acum se va ocupa poliţia şi procuratura de cercetările de rigoare", a declarat Octavian Ursu, primarul din Görlitz.

Cei trei tineri români ajunseseră în Goerlitz luni şi se cazaseră cu doar jumătate de oră înainte ca imobilul să sară în aer.

Anchetatorii nu au anunţat cauza oficială a tragediei. Neoficial, de vină ar fi o acumulare de gaze. Pe sub clădire trece una dintre conducetele care alimnetează localitatea.

"O bubuitură cum n-am mai auzit până acum, foarte puternică. Apoi a urmat o zguduitură care a făcut casa să se clatine. A fost ceva groaznic. N-am mai trăit așa ceva până acum", a povestit un martor.

Căutările continuă pentru un bărbat cu dublă cetăţenie bulgară şi germană, în vârstă de 48 de ani, prins şi el în capcana de beton.

"Este într-adevăr dificil. Trebuie să avem grijă, mai ales la îndepărtarea dărâmăturilor, să nu ne punem în pericol. Trebuie să fim mereu atenți ca nimic să nu se prăbușească. Pietrele sunt foarte grele, le ridicăm cu lanţurile. De aceea, nu este o muncă ușoară", a explicat Susan Schmidt, poliţistă.

