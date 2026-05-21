Cei care merg cu trotineta electrică pe drumurile publice ar putea fi obligaţi să facă un curs de legislaţie. Mai mulţi parlamentari au depus un proiect de lege în acest sens pentru că numărul accidentelor grave a crescut, iar pe străzi apar tot mai mulţi copii şi tineri care fac slalom printre maşini plus acrobaţii ilegale şi periculoase.

Cel mai grav incident de anul acesta a trimis la ATI un copil de clasa a 8-a. Săptămâna trecută, Dragoş se plimba cu trotineta, fără casă, s-a dezechilibrat şi a căzut în cap.

"Din păcate, starea pacientului este extrem, extrem de gravă, și logica medicală spune că şansele de supravieţuire sunt nule", explică Ovidiu Bedreag, medic ATI.

"Dintr-un salon al secţiei de ATI, familia copilului de 14 ani a pornit o petiție online. Cere o măsură clară: interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către minori. În doar câteva zile, inițiativa a strâns peste 1000 de semnături și a reaprins dezbaterea despre siguranța în trafic și lipsa de control în cazul acestor vehicule", explică Iulia Pop, reporter Observator.

"Ne dorim ca nimeni sa nu mai treaca prin asa si singura varianta este ca trotinetele sa fie interzise copiilor", explică mătuşa copilului.

"Trotinetele electrice au devenit, pentru mulți adolescenți, mai mult decât un mijloc de transport. Sunt adrenalină pură. Doar că adrenalina, aici, nu mai ține de joacă. În ultimele zile, însă, imaginile cu tineri inconştienţi – copii fără niciun echipament de protecţie - care circula inclusiv pe Şoseaua de Centură au devenit virale. Unii au fost filmaţi cum merg cu 100km/h", explică Iulia Pop, reporter Observator.

Cel de pe trotinetă nu purta echipament de protecţie. De altfel, puţini tineri sunt clienţii magazinelor cu accesorii.

"Am un singur exemplu, în 3 ani, un copil care a venit să ceară o cască. Cred că nu sunt conștienți de gravitatea pericolului la care se expun", explică Răzvan Tudor, proprietar magazin moto.

Mai multe oraşe mari au interzis trotinetele electrice sau le-au restricţionat în unele zone din cauza pericolului pe care îl reprezintă când sunt conduse iresponsabil. 215 oameni au fost răniţi anul trecut în astfel de accidente, iar 14 au murit.

Una dintre victime este o femeie de 71 de ani, lovită pe o trecere de pietoni din Bucureşti de un tânăr care a trecut pe roşu cu trotineta electrică pentru că se grăbea la serviciu.

