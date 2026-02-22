Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat înarmat, împușcat mortal după ce a vrut să pătrundă în complexul Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump

Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenții Serviciului Secret după ce a pătruns în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump.

de Redactia Observator

la 22.02.2026 , 16:55
Bărbat înarmat, împușcat mortal după ce a pătruns în complexul Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump Bărbat înarmat, împușcat mortal după ce a pătruns în complexul Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump - Profimedia

Incidentul a avut loc duminică, potrivit unui comunicat al Serviciului Secret, care a precizat că bărbatul a fost observat în apropierea porții nordice a proprietății. Acesta avea asupra sa "ceea ce părea a fi o pușcă și o canistră de combustibil”, potrivit Mediafax care citează Associated Press.

Agenții Serviciului Secret, împreună cu un adjunct al șerifului din Palm Beach, Florida, au deschis focul, suspectul fiind eliminat.

În momentul incidentului, președintele Trump și prima doamnă Melania Trump nu se aflau la Mar-a-Lago, ci la Casa Albă.

Articolul continuă după reclamă

Acesta nu este primul incident care pune în pericol viața președintelui american. Acesta a fost victimă unei tentative de asasinat în iulie 2024 în Butler, Pennsylvania, în timpul unui miting electoral.

În plus, în septembrie 2024, un alt bărbat înarmat cu o pușcă a fost reținut după ce a așteptat în apropierea terenului de golf din West Palm Beach, în timp ce Trump juca golf. Acesta a fost condamnat la închisoare pe viață la începutul acestei luni.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

trump impuscat mar a lago resedinta
Înapoi la Homepage
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
Surse: Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost reținută într-un dosar de proxenetism. Rețeaua era condusă de o femeie de 80 de ani
Surse: Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost reținută într-un dosar de proxenetism. Rețeaua era condusă de o femeie de 80 de ani
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare că s-au scumpit produsele de post?
Observator » Ştiri externe » Bărbat înarmat, împușcat mortal după ce a vrut să pătrundă în complexul Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump