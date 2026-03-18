A vrut să îl ucidă cu orice preţ. Un tată din Iaşi şi-a bătut şi strangulat fiul

Crimă şocantă în Iaşi. Un tată şi-a ucis fiul în plină zi, după ce între ei a izbucnit o ceartă. Bărbatul se dusese în vizită la tânăr, însă a început să îl lovească cu pumnii în zona capului, iar mai apoi cu un corp dur. Ca să fie sigur că fiul nu mai mişcă l-a strangulat cu o funie.

Crima a avut loc sâmbătă în comuna Ţibana din judeţul Iaşi. Potrivit anchetatorilor, imediat după faptă, tatăl a scos trupul fiului afară din casă şi l-a acoperit cu un covor. Tatăl a fost reţinut, iar ulterior arestat pentru 30 de zile.

Ce spun procurorii

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă

Tribunalul Iaşi este împuternicit să aducă la cunoştinţă opiniei publice următoarele:

Prin referatul din data de 17.03.2026, emis de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă

Tribunalul Iași, s-a solicitat arestarea preventivă a inculpatului C.P., cercetat pentru săvârşirea

infracţiunii de violenţă în familie, sub forma infracțiunii de omor, faptă prev. și ped. de art. 199

alin. 1 C. pen., raportat la art. 188 alin. 1 C. pen.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat următoarea situaţie de fapt:.

În ziua de 14.03.2026, în jurul orei 13:30, inculpatul C.P. s-a deplasat la locuinţa fiului său,

victima C.S.M., din com. Țibana, jud. Iași, unde, inculpatul C.P. a pătruns în locuința victimei

C.S.M. și l-a lovit pe acesta cu pumnii în zona capului şi cu un corp condondent, și ulterior l-a

strangulat în zona gâtului cu o funie, cauzând decesul victimei prin comprimarea formaţiunilor

gâtului, după care a târât victima în spatele locuinței acesteia și a acoperit-o cu un covor.

Pentru identificarea, prinderea autorului infracţiunii şi administrarea mijloacelor de probă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat de sprijinul prompt al I.P.J. Iaşi – Serviciul de

Investigaţii Criminale.

Menţionăm că referatul cu propunere de arestare a fost trimis spre competentă soluţionare la

Tribunalul Iaşi, care, prin minuta din data de 17.03.2026, a dispus arestarea preventivă a

inculpatului C.P. pentru o perioadă de 30 zile.

Precizăm că această etapă a procesului penal propunerea de arestare preventivă, precum şi

punerea în mişcare a acţiunii penale sau luarea altor măsuri procesuale, aşa cum sunt acestea

reglementate de Codul de procedură penală, nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul

prezumţiei de nevinovăţie.

Clara Mihociu

