Au fost momente de cumpănă pentru pompierul lovit pe trotuar de un vitezoman, în Fălticeni. Bărbatul de 42 de ani este rănit grav la cap, iar colegii săi au mers la biserică să se roage pentru el. Şi soţia sa rămâne internată. La fel şi a treia victimă, o femeie care a fost secerată de bolid când cobora dintr-o maşină staţionată. Soţul ei face acuzaţii grave. Spune că şoferul vinovat a sărit la bătaie, imediat după accident. Şi că a primit mesaje să nu facă valuri, pentru că vitezomanul, un om de afaceri, ar avea multă influenţă în oraş.

Patru victime a făcut şoferul care a gonit nebuneşte prin Fălticeni şi a pierdut controlul într-o curbă. Un pompier şi soţia sa au fost loviţi în plin pe trotuar. Bărbatul, care şi-a împins soţia din calea primejdiei, este acum în stare critică, la spital.

Bolidul a ricoşat apoi în două maşini care staţionau. Într-una dintre ele era un cuplu. Femeia tocmai ieşea din maşină, iar impactul aproape că a strivit-o între fiare. Soţul ei, rănit uşor, îşi aminteşte şocat reacţia şoferului vinovat.

"Şoferul a ieşit din maşină. Eu i-am zis lui: eşti nebun, ne omori? Eşti drogat? Şi el a încercat să sară la mine", spune Nicolae Lăzărică, victimă.

Şi martorii au remarcat comportamentul bizar al vitezomanului

"Domnul s-a dat jos din maşină. Era lovit la mână. El era mai interesat dacă s-a lovit el decât să vadă dacă a lovit pe cineva sau s-a întâmplat ceva", povesteşte un martor.

Femeia strivită între maşini este acum în spital, cu răni serioase, dar care nu îi pun viaţa în pericol. Soţul ei este nemulţumit de felul în care poliţiştii au gestionat cazul.

"Au făcut măsurători, dar atât eu, cât şi fratele meu, nu am văzut indicat locul unde se afla soţia mea. Când le-am cerut să-i facă şi test antidrog au spus că nu au aparatul la ei, sediul poliţiei fiind aici, la 30-40 de metri", spune Nicolae Lăzărică, victimă.

Autorul accidentului, un bărbat de 38 de ani, este proprietarul unui atelier de dezmembrări auto din oraş. A fost testat la spital pentru consum de droguri, iar rezultatul a fost negativ. Este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă.

"Am fost sunat de anumite persoane. N-am fost ameninţat, dar am fost atenţionat: ai grijă, las-o aşa, că ăsta cumpără, ăsta face, ăsta îl are pe cutare, pe cutare", spune Nicolae Lăzărică, victimă.

Pompierul călcat pe trotuar a fost rănit grav, la cap. Un elicopter l-a adus la Spitalul Floreasca, din Capitală.

Colegii săi au mers la biserică şi s-au rugat pentru recuperarea lui. La spital rămâne şi soţia pompierului.

