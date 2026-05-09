Nicuşor Dan susţine că România va avea un nou guvern într-un termen "rezonabil", fără a defini exact această perioadă. De asemenea, Nicuşor Dan a trasat şi un prim obiectiv pentru viitorul Guvern.

Preşedintele României spune că a încheiat primele discuţii cu liderii partidelor pro-occidentale şi sunt o serie de scenarii pentru noul guvern care sunt luate în calcul. Chiar dacă viitorul Executiv nu e definit clar, Nicuşor Dan i-a trasat deja un prim obiectiv: stabilirea bugetului pentru 2027.

"Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale. Am văzut constrângerile pe care fiecare partid le are. Există nişte scenarii pe care ne vom concentra. România va avea un acord pro-occidental într-un timp rezonabil. Există un acord pe politicile mari ale României. Guvernul care va veni va avea ca obiectiv să definească şi să propună Parlamentului până în toamnă bugetul pe 2027", a declarat Nicuşor Dan.

