Accident cumplit în această dimineaţă pe un drum naţional din judeţul Gorj.

Şoferul unui TIR a murit pe loc după ce autocamionul în care se afla s-a cioncinit violent cu un autoturism.

Circulaţia ar putea fi reluată peste 5 ore

Din primele informaţii, unul dintre şoferi nu ar fi respectat regulile de circulaţie, iar şoseaua era umedă. Mastodontul s-a răsturanat imediat şi a blocat complet porţiunea de drum. Şoferul maşinii a fost găsit încarcerat şi grav rănit, astfel că a fost transportat la spital.

Traficul rutier este încă paralizat, iar la faţa locului se află mai multe echipaje de salvare. Circulaţia în condiţii normale ar putea fi reluată în aproximativ 5 ore.

