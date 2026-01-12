Un accident grav în care au fost implicate două tiruri, o maşină şi un microbuz a avut loc azi pe Drumul Naţional 2, în judeţul Suceava.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere stradală. Se vede cum microbuzul se apropie inexplicabil de mult de maşina din faţa lui şi o împinge până când autoturismul ajunge pe contrasens şi loveşte un TIR.

Un alt autotren reuşeşte cu greu să evite impactul, însă autoturismul rămâne blocat între cei doi mastodonţi. Pentru eliberarea şoferului, a fost nevoie de pompierii de la descarcerare.

Din fericire însă, bărbatul nu a suferit răni grave. Atât el, cât şi conducătorul microbuzului au fost transportaţi la spital pentru investigaţii.

