Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Accident cu 4 maşini, în Vaslui. 11 persoane au fost implicate, 6 dintre ele au fost duse la spital

Şase persoane au fost transportate la spital, luni seară, după ce patru autoturisme au fost implicate într-un accident produs pe DN 24, în judeţul Vaslui.

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 18:10
Accident cu 4 maşini, în Vaslui. 11 persoane au fost implicate, 6 dintre ele au fost duse la spital - Accident cu 4 maşini, în Vaslui. 11 persoane au fost implicate, 6 dintre ele au fost duse la spital

Accidentul rutier s-a produs pe DN 24, în zona localităţii Costeşti, fiind implicate 4 autoturisme.

Şase persoane, transportate la spital

Potrivit ISU Vaslui, pentru misiune au fost alocate o autospecială de stingere şi echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, ambele încadrate cu 7 militari + 2 ambulanţe SAJ. Ulterior, au mai fost solicitate la intervenţie echipajul de prim ajutor SMURD Bârlad şi echipajul de prim ajutor SMURD Huşi.

Articolul continuă după reclamă

În total, în accident au fost implicate 11 persoane, dintre care 6 au solicitat îngrijire medicală, iar o persoană refuză transportul la spital. Cele 6 persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Vaslui de către echipajele medicale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident vaslui isu politie
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: &#8220;Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu&#8221;
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase?
Observator » Evenimente » Accident cu 4 maşini, în Vaslui. 11 persoane au fost implicate, 6 dintre ele au fost duse la spital