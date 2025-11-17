Accident cu 4 maşini, în Vaslui. 11 persoane au fost implicate, 6 dintre ele au fost duse la spital

Şase persoane au fost transportate la spital, luni seară, după ce patru autoturisme au fost implicate într-un accident produs pe DN 24, în judeţul Vaslui.

Accidentul rutier s-a produs pe DN 24, în zona localităţii Costeşti, fiind implicate 4 autoturisme.

Şase persoane, transportate la spital

Potrivit ISU Vaslui, pentru misiune au fost alocate o autospecială de stingere şi echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, ambele încadrate cu 7 militari + 2 ambulanţe SAJ. Ulterior, au mai fost solicitate la intervenţie echipajul de prim ajutor SMURD Bârlad şi echipajul de prim ajutor SMURD Huşi.

În total, în accident au fost implicate 11 persoane, dintre care 6 au solicitat îngrijire medicală, iar o persoană refuză transportul la spital. Cele 6 persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Vaslui de către echipajele medicale.

