Accident cu 4 morţi şi 3 răniţi în Neamţ. Şoferul nevinovat îşi serba azi ziua de naştere, cel vinovat, mâine

Patru persoane au decedat în accidentul rutier produs, miercuri seara, pe drumul naţional DN 15D, în localitatea Dulceşti.

"Din păcate, patru victime au fost declarate decedate", a declarat Irina Popa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ. În accident au fost rănite alte trei persoane, între care un bebeluş sugar. Victimele au fost transportate la spital cu ambulanţele.

Impact între două maşini

În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, unul dintre ele a luat foc, iar cele două persoane aflate în interior au murit carbonizate. Alte două persoane din celălalt autoturism au murit în urma impactului. Autorităţile au declanşat la ora 19:30 Planul Roşu de Intervenţie, fiind dezactivat 35 de minute mai târziu.

Articolul continuă după reclamă

Şoferul care a murit nevinovat în accidentul rutier produs miercuri seara, pe DN 15D, în localitatea Dulceşti, îşi sărbătorea astăzi ziua de naştere, iar şoferul care a produs accidentul, şi el decedat în accident, şi-ar fi serbat-o mâine, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

"Conducătorul auto nevinovat este născut astăzi, conducătorul auto vinovat era născut pe 26 martie. Şoferul nevinovat avea 20 de ani şi era din Văleni, iar şoferul vinovat avea 38 de ani şi era din Trifeşti", a precizat IPJ Neamţ.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu modulul de descarcerare şi autospeciale de stingere cu apă şi spumă, ambulanţe SMURD şi de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi echipaje de poliţie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰