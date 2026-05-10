Video Ziua Regalităţii. 10 mai are o triplă semnificaţie istorică pentru formarea României

Astăzi este sărbătorită Ziua Regalităţii în România. Data de 10 mai are o triplă semnificaţie istorică pentru formarea statului român modern. Vorbim despre ziua în care, în 1866, Carol I a sosit la Bucureşti şi a devenit domnitor, despre momentul din 1877, când a fost proclamată independenţa faţă de Imperiul Otoman, dar şi despre anul 1881, când România a devenit Regat.

de Eduard Marin

la 10.05.2026 , 08:13
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ziua Regalității are o încărcătură specială, pentru că se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a statului român modern. Sărbătoarea din acest an este dedicată atât României, cât și Republicii Moldova, subliniind legăturile istorice și culturale care ne unesc.

Ce evenimente sunt organizate

În toată țara sunt organizate ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și evenimente culturale. La București, în mod tradițional, evenimentele au loc chiar aici, la Palatul Regal și la statuia Regelui Carol I. Evenimente speciale sunt organizate și în alte orașe. De exemplu, tot astazi la la Alba Iulia, va avea loc dezvelirea bustului Regelui Mihai, dar și redenumirea unei zone din Cetate în "Piațeta Regele Mihai".

Articolul continuă după reclamă

Ziua de 10 mai rămâne, astfel, una dintre cele mai importante momente istorice, care marchează drumul României spre independență și consolidare ca stat european modern.

Eduard Marin
Eduard Marin Like

Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză.

romania regat regele mihai
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Ziua Regalităţii. 10 mai are o triplă semnificaţie istorică pentru formarea României
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.