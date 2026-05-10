Astăzi este sărbătorită Ziua Regalităţii în România. Data de 10 mai are o triplă semnificaţie istorică pentru formarea statului român modern. Vorbim despre ziua în care, în 1866, Carol I a sosit la Bucureşti şi a devenit domnitor, despre momentul din 1877, când a fost proclamată independenţa faţă de Imperiul Otoman, dar şi despre anul 1881, când România a devenit Regat.

Ziua Regalității are o încărcătură specială, pentru că se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a statului român modern. Sărbătoarea din acest an este dedicată atât României, cât și Republicii Moldova, subliniind legăturile istorice și culturale care ne unesc.

Ce evenimente sunt organizate

În toată țara sunt organizate ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și evenimente culturale. La București, în mod tradițional, evenimentele au loc chiar aici, la Palatul Regal și la statuia Regelui Carol I. Evenimente speciale sunt organizate și în alte orașe. De exemplu, tot astazi la la Alba Iulia, va avea loc dezvelirea bustului Regelui Mihai, dar și redenumirea unei zone din Cetate în "Piațeta Regele Mihai".

Ziua de 10 mai rămâne, astfel, una dintre cele mai importante momente istorice, care marchează drumul României spre independență și consolidare ca stat european modern.

