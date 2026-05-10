Intervenție de amploare în toiul nopții, după ce mai mulţi oameni din Dâmboviţa, prezenţi la un eveniment, au început să acuze stări de rău. Mulţi au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar autoritățile au declanșat Planul Roşu.

Alarma s-a dat după ce mai multe persoane care participau la un eveniment au început să se simtă rău. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, la fața locului au fost mobilizate 11 echipaje SMURD, 17 ambulanțe dar și autospeciale pentru transportul victimelor multiple.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat în jurul orei 4 dimineața

25 de persoane au fost evaluate de medici, iar dintre acestea, 15 adulți și 2 copii au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate. În paralel, alte 13 persoane s-au prezentat singure la Unitatea de Primiri Urgențe din Câmpulung.

Articolul continuă după reclamă

După stabilizarea situației și evaluarea tuturor pacienților, Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat în jurul orei 4 dimineața. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele intoxicației.

Eduard Marin Like Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰