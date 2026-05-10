Video Planul Roşu, activat în Dâmboviţa după ce mai mulţi oameni prezenţi la un eveniment au acuzat stări de rău

Intervenție de amploare în toiul nopții, după ce mai mulţi oameni din Dâmboviţa, prezenţi la un eveniment, au început să acuze stări de rău. Mulţi au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar autoritățile au declanșat Planul Roşu.

de Eduard Marin

la 10.05.2026 , 08:42
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alarma s-a dat după ce mai multe persoane care participau la un eveniment au început să se simtă rău. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, la fața locului au fost mobilizate 11 echipaje SMURD, 17 ambulanțe dar și autospeciale pentru transportul victimelor multiple.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat în jurul orei 4 dimineața

25 de persoane au fost evaluate de medici, iar dintre acestea, 15 adulți și 2 copii au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate. În paralel, alte 13 persoane s-au prezentat singure la Unitatea de Primiri Urgențe din Câmpulung.

Articolul continuă după reclamă

După stabilizarea situației și evaluarea tuturor pacienților, Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat în jurul orei 4 dimineața. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele intoxicației.

Eduard Marin
Eduard Marin Like

Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză.

dambovita spital smurd campulung
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Planul Roşu, activat în Dâmboviţa după ce mai mulţi oameni prezenţi la un eveniment au acuzat stări de rău
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.