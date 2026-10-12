Accident cu trei morți în Vâlcea, după ce două maşini s-au făcut bucăţi pe DN67. Alte două persoane, rănite

Trei tineri și-au pierdut viața într-un accident rutier grav, produs pe DN67, în localitatea Mihăești, județul Vâlcea, în noaptea de 11 spre 12 octombrie. Un șofer de 25 de ani ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum, și ar fi intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de o altă mașină. În urma impactului, tânărul și două adolescente de 17 ani au murit, iar alte două persoane au ajuns la spital.

Trei morți și doi răniți grav, după un accident violent în Vâlcea - ISU Vâlcea

Accidentul s-a produs în jurul orei 23:30, pe DN67, în localitatea Mihăești. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe, după ce două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, un tânăr de 25 de ani, din Râmnicu Vâlcea, ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă, pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum. Mașina condusă de acesta s-a ciocnit frontal cu un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 67 de ani, din localitatea Orlești.

Două adolescente de 17 ani și șoferul de 25 de ani au murit în accident

Impactul a fost fatal pentru trei dintre persoanele aflate în autoturismul condus de tânărul de 25 de ani. Șoferul și două adolescente, ambele în vârstă de 17 ani, și-au pierdut viața.

Articolul continuă după reclamă

Cele două fete erau din orașul Ocnele Mari, respectiv din localitatea Roești, și se aflau în mașină în momentul producerii accidentului.

În celălalt autoturism se aflau șoferul de 67 de ani și o femeie de 61 de ani. Ambii au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările tragediei

Din cauza stării de sănătate, șoferul de 67 de ani nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. Medicii i-au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În urma accidentului, circulația rutieră pe DN67 a fost blocată complet în zona impactului, iar traficul a fost deviat pe drumul comunal 128, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului.

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul soldat cu trei morți și doi răniți.