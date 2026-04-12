O persoană a murit şi alte 4, inclusiv trei copii, au fost rănite după ce vehiculul în care se aflau a părăsit carosabilul şi s-a lovit de zidul unei case din judeţul Caraş Severin.

"La data de 12.04.2026, în jurul orei 07.11, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, la intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 07.11, un autoturism care se deplasa pe DN6, direcția Lugoj – Caransebeș, într-o curbă la dreapta, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un imobil situat pe partea stângă a sensului de deplasare", a transmis IPJ Caraș-Severin.

La fața locului au intervenit și echipaje ale ambulanței, care au acordat îngrijiri medicale victimelor.

În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost rănit grav, fiind ulterior declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical.

Articolul continuă după reclamă

Pasagera aflată pe locul din dreapta-față, precum și trei minori aflați în autoturism, cu vârste de 6, 14 și 16 ani, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰