O mamă şi copilaşii săi, accident de groază cu un TIR, pe DN 6. Femeia a rămas încarcerată

Accident grav între un autotren și un autoturism, pe DN6, la viaductul Oreva. O persoană a fost grav rănită şi a rămas încarcerată. 

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 15:54

Un accident rutier grav a avut loc pe Drumul Național 6, în zona viaductului Oreva, unde un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism. 

În autoturism, se află o femeie și cei doi copiii ai săi. Este nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru femeie. Traficul rutier este blocat.

Secția de Pompieri Orșova a intervenit prompt pentru gestionarea situației. La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. Salvatorii au găsit o persoană blocată în autoturism, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia în siguranță.

Șoferul autotrenului ar fi încercat să evite impactul, după ce șoferița ar fi intrat pe contrasens.

