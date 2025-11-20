O mamă şi copilaşii săi, accident de groază cu un TIR, pe DN 6. Femeia a rămas încarcerată

Accident grav între un autotren și un autoturism, pe DN6, la viaductul Oreva. O persoană a fost grav rănită şi a rămas încarcerată.

Un accident rutier grav a avut loc pe Drumul Național 6, în zona viaductului Oreva, unde un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism.

În autoturism, se află o femeie și cei doi copiii ai săi. Este nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru femeie. Traficul rutier este blocat.

Secția de Pompieri Orșova a intervenit prompt pentru gestionarea situației. La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. Salvatorii au găsit o persoană blocată în autoturism, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia în siguranță.

Articolul continuă după reclamă

Șoferul autotrenului ar fi încercat să evite impactul, după ce șoferița ar fi intrat pe contrasens.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰