Video Accident grav în Bistriţa. O tânără de 20 de ani, la spital după ce şoferul a pierdut controlul volanului

Accident grav în Bistrița.

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 08:07
O tânără de 20 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce șoferul mașinii în care se afla a pierdut controlul volanului.

Conducătorul auto s-a autoevacuat, iar traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe minute. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

accident bistrita spital sofer
