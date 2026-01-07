Video Accident grav în Bistriţa. O tânără de 20 de ani, la spital după ce şoferul a pierdut controlul volanului
Accident grav în Bistrița.
O tânără de 20 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce șoferul mașinii în care se afla a pierdut controlul volanului.
Conducătorul auto s-a autoevacuat, iar traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe minute. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.
