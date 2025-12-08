Video Accident mortal pe DN 24, în Vaslui. O persoană a murit, alte două au fost grav rănite
Un accident mortal a avut loc pe drumul național dintre Tecuci și Vaslui. Trei mașini au fost implicate în coliziune, iar un bărbat a murit. Alte două persoane au fost rănite și transportate la spital.
Un grav accident rutier produs pe drumul european 581, în localitatea Sălcioara, comuna Banca din județul Vaslui, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 44 de ani, din comuna Dodești, și rănirea gravă a altor două persoane. Tragedia s-a petrecut în jurul orei 10:30, când trei autoturisme s-au ciocnit, iar martorii au sunat de urgență la 112, semnalând existența unei persoane inconștiente și a două victime încarcerate.
La fața locului au intervenit pompierii militari de la ISU Bârlad și două ambulanțe SAJ cu medic. Din păcate, pentru bărbatul inconștient nu s-a mai putut face nimic, medicii au constatat decesul, acesta având leziuni incompatibile cu viața.
Celelalte două victime, un bărbat și o femeie, au fost extrase dintre fiarele mașinii și transportate în stare gravă la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal din Bârlad.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰