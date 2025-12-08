Un accident mortal a avut loc pe drumul național dintre Tecuci și Vaslui. Trei mașini au fost implicate în coliziune, iar un bărbat a murit. Alte două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Un grav accident rutier produs pe drumul european 581, în localitatea Sălcioara, comuna Banca din județul Vaslui, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 44 de ani, din comuna Dodești, și rănirea gravă a altor două persoane. Tragedia s-a petrecut în jurul orei 10:30, când trei autoturisme s-au ciocnit, iar martorii au sunat de urgență la 112, semnalând existența unei persoane inconștiente și a două victime încarcerate.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la ISU Bârlad și două ambulanțe SAJ cu medic. Din păcate, pentru bărbatul inconștient nu s-a mai putut face nimic, medicii au constatat decesul, acesta având leziuni incompatibile cu viața.

Articolul continuă după reclamă

Celelalte două victime, un bărbat și o femeie, au fost extrase dintre fiarele mașinii și transportate în stare gravă la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal din Bârlad.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi încredere în promisiunile noului primar al Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰