Un bărbat a murit după ce căruța i-a fost spulberată de mașina unui tânăr de 19 ani, pe DN3, în Constanţa

Un căruțaș în vârstă de 55 de ani a murit, luni seară, după ce în atelajul său a intrat un autoturism condus de un tânăr de 19 ani. Tragedia s-a produs pe DN3, între localitățile Pietreni și Viișoara, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, informează News.ro.

Un bărbat din Constanța a murit după ce căruța i-a fost spulberată de mașina unui tânăr de 19 ani - Sursa: Captură Facebook

Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 17:20, iar la fața locului au intervenit polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră.

"Din primele cercetări a reieşit faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 19 ani, şi un atelaj hipo, condus de un bărbat, de 55 de ani. În urma impactului a rezultat decesul, la faţa locului, al conducătorului atelajului", reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru a fi stabilite cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi încredere în promisiunile noului primar al Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰