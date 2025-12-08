Antena Meniu Search
Un bărbat a murit după ce căruța i-a fost spulberată de mașina unui tânăr de 19 ani, pe DN3, în Constanţa

Un căruțaș în vârstă de 55 de ani a murit, luni seară, după ce în atelajul său a intrat un autoturism condus de un tânăr de 19 ani. Tragedia s-a produs pe DN3, între localitățile Pietreni și Viișoara, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, informează News.ro.

Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 17:20, iar la fața locului au intervenit polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră.

"Din primele cercetări a reieşit faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 19 ani, şi un atelaj hipo, condus de un bărbat, de 55 de ani. În urma impactului a rezultat decesul, la faţa locului, al conducătorului atelajului", reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru a fi stabilite cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

