Accident rutier grav în Harghita. O persoană a murit şi două au fost rănite

Un accident grav în care au fost implicate două autoturisme a avut loc duminică pe DN 12, în județul Harghita. O persoană a murit şi două au fost grav rănite.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier a fost oprit pe DN12 (E578), în localitatea Voșlăbeni, județul Harghita, din cauza unei coliziuni între două autoturisme, conform Mediafax.

În zonă se circulă deviat, pe rută ocolitoare.

ISU Harghita a anunțat că în accident au fost implicate patru persoane.

La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Gheorgheni, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și patru echipaje SAJ, dintre care 2 cu medic.

S-a solicitat în sprijin elicopterul SMURD.

