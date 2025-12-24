Accident grav în Lunca Corbului, Argeş. O femeie a murit, alte patru persoane rănite
O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite miercuri dimineaţă, după ce maşina în care se aflau a părăsit carosabilul, în localitatea Lunca Corbului, din judeţul Argeş.
Accident grav în Lunca Corbului, Argeş. O femeie a murit, alte trei persoane rănite - ISU Argeş
Conform ISU Argeş în urma evenimentului rutier, au rezultat cinci victime, doi bărbaţi şi trei femei, dintre care o femeie în vârstă de aproximativ 61 de anii a decedat. Două dintre victime au fost găsite încarcerate.
În urma evaluării la faţa locului, echipajele medicale au transportat la spital patru persoane.
Pompierii au mai asigurat şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor, transmit reprezentanţii ISU Argeş.
