Video Adolescent snopit în bătaie de mai mulţi băieţi, lângă un liceu din Argeş
Scene şocante lângă un liceu din judeţul Argeş. Un adolescent a fost filmat în timp ce era bătut crunt de mai mulţi băieţi.
Pe imaginile care au fost făcute chiar lângă un liceu din Costești se vede cum băiatul, căzut la pământ, este lovit fără oprire de ceilalţi tineri.
Filmarea care a stârnit revoltă au ajuns în cele din urmă la autorităţi, care i-au identificat pe adolescenţi şi s-au autosesizat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰