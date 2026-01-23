Antena Meniu Search
Video Adolescent snopit în bătaie de mai mulţi băieţi, lângă un liceu din Argeş

Scene şocante lângă un liceu din judeţul Argeş. Un adolescent a fost filmat în timp ce era bătut crunt de mai mulţi băieţi. 

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 09:48

Pe imaginile care au fost făcute chiar lângă un liceu din Costești se vede cum băiatul, căzut la pământ, este lovit fără oprire de ceilalţi tineri.

Filmarea care a stârnit revoltă au ajuns în cele din urmă la autorităţi, care i-au identificat pe adolescenţi şi s-au autosesizat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

