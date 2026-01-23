Scene şocante lângă un liceu din judeţul Argeş. Un adolescent a fost filmat în timp ce era bătut crunt de mai mulţi băieţi.

Pe imaginile care au fost făcute chiar lângă un liceu din Costești se vede cum băiatul, căzut la pământ, este lovit fără oprire de ceilalţi tineri.

Filmarea care a stârnit revoltă au ajuns în cele din urmă la autorităţi, care i-au identificat pe adolescenţi şi s-au autosesizat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰